Die Einbrecher nutzten die Zeit zwischen 18:30 Uhr (Fr) und 05:00 Uhr (Mo), um in das Schulgebäude in der Fronmüllerstraße einzudringen. Hierbei öffneten sie gewaltsam ein Fenster, um in die Räumlichkeiten der Schule einzusteigen. Bei dem Einbruch erbeuteten die Täter nach aktuellen Erkenntnissen Bargeld sowie mehrere EDV-Geräte. Der Sachschaden, den die Täter verursacht haben, wird auf mindestens 1000 Euro beziffert.

Beamte der Spurensicherung untersuchten die Tatörtlichkeit. Die weiteren Ermittlungen werden vom Fachkommissariat für Eigentumsdelikte geführt. In diesem Zusammenhang suchen die eingesetzten Beamten nach Zeugen. Personen, die im Verlauf des vergangenen Wochenendes verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Hans-Böckler-Schule wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 werden Hinweise telefonisch entgegengenommen.

