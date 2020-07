Fürth vor 1 Stunde

Fürth: Einbruch in Handy-Laden - Täter flüchtig

Fürth (ots) - Zwei junge Männer sind am Donnerstag (02.07.2020) in den frühen Morgenstunden in einen Handy-Laden in der Fürther Altstadt eingebrochen. Unerkannt gelang ihnen die Flucht.