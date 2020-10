Zwischen 19:00 Uhr und 06:45 Uhr gelangten die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise in ein Geschäftsgebäude in der Fußgängerzone in der Schwabacher Straße. Im Inneren des Gebäudes hebelten die Täter mehrere Türen auf und konnten so eine Bargeldsumme im vierstelligen Bereich entwenden. Die weitere Sachbehandlung hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Fürth übernommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Ann-Kathrin Lehnert/n

