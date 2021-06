Fürth vor 29 Minuten

Fürth: Brand in einer Kfz-Werkstatt - hoher Sachschaden

Fürth (ots) - In der Nacht von Montag (31.05.2021) auf Dienstag (01.06.2021) brach in einer Kfz-Werkstatt in Fürth-Ronhof ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.