Fürth: Amtsgebäude beschmiert - Zeugenaufruf

Bislang Unbekannte brachten an der Außenfassade des Gebäudes am Stresemannplatz einen ca. einen Meter mal zehn Meter großen Schriftzug in schwarzer Farbe an. Nach ersten Schätzungen des Anzeigenerstatters beläuft sich der Sachschaden auf mehrere Hundert Euro.

Die weitergehenden Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Fürth übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0911 75905-0 entgegen.

