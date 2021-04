Fürth vor 1 Stunde

Fürth: Aktenzeichen XY - Einrichtung eines Spendenkontos

Fürth (ots) - Wie mit den Meldungen 545 und 558 berichtet, wurde in "Aktenzeichen XY...ungelöst" am 21.04.2021 über einen schweren Raub in der Fürther Südstadt berichtet. Ein Spendenkonto für den Geschädigten der Tat ist mittlerweile eingerichtet worden.