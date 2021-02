Zeugen hatten gegen 21:30 Uhr den 26-Jährigen in der Tiefgarage der Unterkunft in der Kurgartenstraße beobachtet, wie er mit einem offenbar nicht passenden Schlüssel versuchte, einen geparkten Pkw zu öffnen. Als die beiden Zeugen den Mann darauf ansprachen, verlor dieser offenbar die Kontrolle über sein Handeln und ging zunächst auf mehrere geparkte Fahrzeuge los. Anschließend bedrohte er die beiden Männer mit einem Messer und ging dann zurück in seine Wohnung. Kurz darauf verließ der 26-jährige Mann die Unterkunft erneut und ging abermals auf die Zeugen los. Diese konnten ihn - zwischenzeitlich zu dritt - überwältigen, bis die ersten Streifen der Polizeiinspektion Fürth eintrafen. Hierbei erlitt ein 34-jähriger Mann eine leichte Schnittverletzung an der Hand.

Die Beamten nahmen den Mann fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung sowie wegen Sachbeschädigung ein. Weil er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er im Anschluss in fachärztliche Behandlung übergeben.

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/6013/4828140 OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

