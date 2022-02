Fürth vor 47 Minuten

Fürth: Mann durch Messerangriff schwer verletzt - Mordkommission ermittelt

Am Freitagabend (04.02.2022) ereignete sich eine folgenschwere Auseinandersetzung in der Fürther Innenstadt. Ein 23-jähriger Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.