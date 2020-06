Stein bei Nürnberg Rutschenparadies für Kinder, Oase der Entspannung für Große: Kristall Palm Beach in Stein

Seit 6. Juni dürfen bereits die Freibäder in Bayern wieder öffnen, so auch in Fürth und in Nürnberg. Einigen Betreibern, wie in Röthenbach, waren die Corona-Auflagen aber zu streng: Sie bleiben den ganzen Sommer geschlossen.