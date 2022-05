Oberasbach vor 1 Stunde

Kultur

Obersbach: "Fleißig gestöbert und gehandelt" - Comeback des Oberasbacher Trempelmarkt

In Oberasbach feierte der Trempelmarkt nach längerer Zwangspause ein "erfolgreiches Comeback", so die Stadt. So sei bei strahlendem Sonnenschein "fleißig gestöbert und gehandelt" worden.