Fliegerbombe in Obermichelbach (Landkreis Fürth) gefunden

gefunden Bomben-Fundort in Gewerbegebiet

in Gewerbegebiet Polizei räumt Supermarkt - Evakuierung des Gebiets im Gange

In Obermichelbach im Landkreis Fürth wurde eine Fliegerbombe gefunden. Diese sei im Gewerbegebiet Süd entdeckt worden, so das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Fliegerbomben-Fund in Obermichelbach: Polizei evakuiert des Gebiets

Im Süden von Obermichelbach wurde eine Fliegerbombe gefunden. Der Rewe-Einkaufsmarkt werde daher geräumt, wie das Präsidium berichtet. Laut Polizei werde derzeit die Evakuierung des Umkreises geplant. Ein Pressesprecher des Landratsamtes Fürth informierte inFranken.de darüber, dass die Evakuierungen im Gange sind (Stand 15Uhr) und alle Menschen in einem Radius von 500 Metern um den Bombenfundort evakuiert werden müssen.

Glücklicherweise befänden sich in diesem Evakuierungs-Radius keine Einrichtungen, wie etwa Seniorenheime, in welchen sich eine große Anzahl an Menschen aufhalte. Nach Schätzungen der Einsatzkräfte vor Ort soll die Fliegerbombe daher noch am Nachmittag entschärft werden.