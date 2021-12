"Auch in Oberasbach leben viele Menschen alleine, die aufgrund einer Erkrankung, ihrer eingeschränkten Mobilität, nicht mehr aktiv am Leben teilnehmen können", so die Stadt.

Hier könne "jeder mitwirken und Freude schenken. Gestalten Sie eine weihnachtliche Postkarte, ein Bild, ein Foto, schreiben sie einen Brief oder ein schönes Weihnachtsgedicht", so die Stadt Oberasbach in einer Pressemitteilung.

Ihren/euren fertigen „Weihnachtsgruß“ bis zum 19. Dezember 2021 beim Quartiersmanagement Oberasbach im „Treffpunkt Alte Post“ oder im Kulturamt abgeben oder im Rathaus Oberasbach in den Briefkasten einwerfen.

Die „Weihnachtspost“ werde dann mit Unterstützung der Schüler*innen der Taschengeldbörse an die betreffenden Einrichtungen und Personen verteilt und zusätzlich bekomme der „Oberasbacher Weihnachtswunschbaum“, der im Foyer des Treffpunkts Alte Post“ steht, eine weitere Aufgabe. Denn dort hingen die Weihnachtsbriefe zum Mitnehmen aus.

"Vielleicht kennen sie jemanden in ihrer Nachbarschaft, der sich über eine weihnachtliche Post freut oder sie freuen sich selbst über eine Weihnachtspost? Dann einfach einen oder mehrere Briefe vom „Weihnachts-Post-Baum“ abnehmen und bei ihrem Nachbarn einwerfen", heißt es.