Der Oberasbacher Trempelmarkt ist ein Paradies für Antiquitäten-Liebhaber und Schnäppchenjäger. An rund 200 Verkaufsständen kann gefeilscht und gehandelt werden. Ausschließlich private Trödler bieten ihre Kostbarkeiten rund um das Oberasbacher Rathaus an und präsentieren von Raritäten bis hin zu Graffel alles, was das Herz begehrt. Der Markt findet am 14. Mai von 8 bis 15 Uhr statt, erklärt die Stadt Oberasbach.

Die Standplatzvergabe für den Trempelmarkt läuft bereits seit Anfang April. Es gibt aber noch einige Restplätze. Wer sich vor dem Einkauf stärken oder nach dem Einkaufen erholen will, kann dies im Rathaus-Foyer gerne tun.

Der Aktionskreis Fairtrade bietet ein Faires Pop-up Café an. Neben fair gehandeltem Kaffee verwöhnt die KG Blau-Rot Unterasbach die Gäste mit selbstgebackenem Kuchen. Natürlich werden für die Torten und Kuchen auch faire Zutaten verwendet.

Den Anmeldevordruck und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter https://www.oberasbach.de/. Einfach den Suchbegriff „Trempelmarkt“ eingeben.