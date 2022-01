Wie bereits viele weitere Dienststellen in der Region, so wird sich ab kommendem Montag, 17. Januar auch das Oberasbacher Rathaus der 3G-Regelung anpassen. Davon betroffen sei ebenfalls die Stadtbücherei im Untergeschoss des Rathauses, teilt die Stadt Oberasbach mit.

Besucherinnen und Besucher dürften vorübergehend ausschließlich über den Nordeingang (vom Parkplatz kommend) das Rathaus betreten. Die Zugangskontrolle erfolge bis auf Weiteres bereits an der Pforte und nicht mehr wie in den letzten Wochen in der Bücherei.

Die Stadtbücherei müsse sich nun den Parteiverkehrszeiten im Rathaus anpassen. "Somit ergeben sich für die kommenden Wochen folgende Öffnungszeiten:"

Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr

Mittwoch 14.00 bis 18.00 Uhr

Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr (neu am Vormittag!)

Der sich seit Corona etablierte "Büchereingang" gegenüber vom El Café werde für die nächsten Wochen komplett geschlossen. Was im Einzelnen ab 17. Januar für alle Einrichtungen und Dienststellen der Oberasbacher Stadtverwaltung gilt, lässt sich online nachlesen.