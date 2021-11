Am Pestalozzi-Gymnasium in Oberasbach (Kreis Fürth) ist es am Montag zu einem Einsatz der Polizei gekommen: Wie die Polizei auf Nachfrage von inFranken.de mitteilt, hatte eine anonyme Meldung von einem bewaffneten Schüler gesprochen.

Die Klassen blieben daraufhin in den Klassenzimmern, die Polizei war mit mehreren Streifen vor Ort und suchte nach einer verdächtigen Person. Es konnte jedoch, wie ein Sprecher mitteilt, keine verdächtige Beobachtung gemacht werden und keine bewaffnete Person angetroffen werden. Das Gelände wurde umstellt und weiträumig abgesperrt. Anschließend durchsuchten die Einsatzkräfte die Schule. Eine Waffe fanden sie nicht. Danach konnte der Unterricht weitergehen.

Gegen 13.30 Uhr wurden dann wieder Entwarnung gegeben, der Einsatz ist inzwischen beendet.