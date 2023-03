Wie die Stadt Oberasbach mitteilt, saniert sie ab 13. März die alte und schadensanfällige Wasserleitung in der Nürnberger Straße. Anschließend wird die Fahrbahn zwischen Forchheimer Straße und Winkelgasse erneuert. Dazu ist eine Vollsperrung der Nürnberger Straße nötig (die Gehwege bleiben durchgängig nutzbar). Die Baumaßnahmen sollen im November abgeschlossen sein.

„Die Beeinträchtigungen durch diese umfangreichen Baumaßnahmen werden viele Oberasbacherinnen und Oberasbacher auf ihren täglichen Wegen betreffen. Aber wir investieren hier – wie an vielen anderen Stellen im Stadtgebiet – in unsere Zukunft!“, kommentiert Erste Bürgermeisterin Birgit Huber. „Denken Sie allein an die Wasserrohrbrüche, die so nun längerfristig hoffentlich vermieden werden können!“

Alle Umleitungen u.a. über die Kurt-Schumacher-Straße und die Langenäckerstraße werden ausgeschildert.

Für die Dauer der Baumaßnahme wird in der Bayreuther und der Erlanger Straße auf einer Länge von rund 500 Metern ein beidseitiges Halteverbot erlassen. Auch auf der Langenäckerstraße wird es ab Höhe Habichtweg bis zur Hainbergstraße ein beidseitiges Halteverbot geben.

Besonders ist die Änderung der Vorfahrtsregelung an der Ecke Hainbergstraße/Langenäckerstraße zu beachten. Dort wird eine abknickende Vorfahrt eingerichtet.

Einen Übersichtsplan mit den Umleitungen zum Tiefbauprojekt Nürnberger Straße und den Umleitungen für die Buslinien 71/72 und N8 findet ihr auf www.oberasbach.de.