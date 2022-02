Seit 7. Februar 2022 gibt es im Oberasbacher Zentrum einen weiteren Service für Radler: Am Treffpunkt Alte Post hängt nun ein Fahrradschlauchautomat mit Ersatzteilen einer bekannten Qualitätsmarke, teilt die Stadt Oberasbach mit.

Die Neuerung geht auf eine Initiative des städtischen Tiefbauamts und des Oberasbacher Fachgeschäfts Zweirad Mlady zurück. Direkt daneben befindet sich jetzt auch die DIY-Fahrradreparaturstation, die seit Mitte Oktober am Rathausplatz stand.

Eine kleine Fahrradpanne ist im Oberasbacher Stadtgebiet auch außerhalb von Geschäftsöffnungszeiten ab sofort kein Problem mehr, denn für acht Euro pro Stück sind in dem neuen Münzautomaten am Treffpunkt Alte Post alle gängigen Schlauchtypen erhältlich.

„Der Standort ist ideal, da er durch die noch vorhandene Überdachung von dem ehemaligen Geldautomaten sogar regengeschützt ist“, so Robert Mlady von Zweirad Mlady. Der Fahrradexperte hatte gemeinsam mit Marco Wolfstädter vom städtischen Tiefbauamt die Idee, an dem zentralen Begegnungspunkt im Rathausumfeld den Schlauchautomaten anzubringen und hat die Anlieferung veranlasst.

Die Firma Mlady wird sich auch um das Nachfüllen kümmern. „Wieder ist Oberasbach mit diesem neuen Angebot ein kleines Stück fahrradfreundlicher geworden“, freuen sich Birgit Huber, Erste Bürgermeisterin Stadt Oberasbach, und Zweiter Bürgermeister Norbert Schikora, zugleich Vorsitzender der Projektgruppe Fahrradfreundliche Kommune.

Der Standort des Oberasbacher Automaten ist auch über die Homepage des Schlauchherstellers abrufbar, besonders für Radwanderer von außerhalb ein interessanter Mehrwert.

Jeder der Markenschläuche in dem Automaten ist zu hundert Prozent recycelbar, der Butylkautschuk kann ohne Qualitätsverlust bei der Produktion neuer Schläuche eingesetzt werden.

Fast sechs Millionen Schläuche konnten seit Januar 2015 auf diese Weise recycelt werden, das Konzept wurde ausgezeichnet mit dem Eurobike Green Award 2015, dem Green Concept Award 2020 und dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021. Zweirad Mlady in Oberasbach beteiligt sich an diesem Recycling-Programm, hier kann man also seine alten Schläuche nachhaltig entsorgen.

Der Reifen ist nicht hinüber, sondern nur platt und man hat keine Pumpe dabei oder das Schutzblech wackelt und kein Schraubenschlüssel ist griffbereit? Die im Rahmen der Bewerbung der Stadt um den Titel Fahrradfreundliche Kommune aufgestellte Do-it-yourself-Fahrradreparaturstation, die seit Herbst am Rathausplatz Abhilfe bei kleinen Pannen schafft, wurde vom städtischen Bauhof versetzt und ist jetzt gleich neben dem Schlauchautomaten ebenfalls am Treffpunkt Alte Post zu finden.

Die weiße Säule enthält – jeweils durch ein Stahlseil gesichert – diverse Werkzeuge sowie Reifenheber und eine Standluftpumpe mit drei Ventilaufsätzen. Über den an der Station angebrachten QR-Code erhält man kurze Bedienungs- und Reparaturanleitungen. Die Standluftpumpe kann auch für Rollstühle oder Kinderwägen verwendet werden.