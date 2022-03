Die furchtbaren Ereignisse in der Ukraine schockieren uns jeden Tag aufs Neue. Wir fühlen uns ohnmächtig und fragen, was können wir tun? Jetzt hat uns ein Hilferuf unserer Partnerstadt in Polen, Olawa, erreicht, erklärt der Kulturverein Oberasbach e.V. Der Bürgermeister schreibt:

In den letzten Wochen beobachten wir die Tragödie des ukrainischen Volkes. Der Krieg, der durch Russland ausgerufen worden ist, hat viele Millionen Menschen zur Flucht vor den kriegerischen Auseinandersetzungen getrieben.

Eine große Zahl von Flüchtlingen hat Schutz in Polen gefunden. In den schwierigen, dramatischen und schmerzhaften Zeiten für die Ukrainer wollen wir den Fluchtopfern helfen. Wir haben Kontakt mit der Partnerstadt Solotschiw* in der Ukraine aufgenommen. In der Antwort bitten sie uns um Hilfe bei lebenswichtigen Artikeln.

Deswegen bitte ich die Bevölkerung unserer Partnerstadt Oberasbach um Hilfe. Diese Güter werden von uns mit speziellen Transporten direkt in die Ukraine nach Solotschiw* gebracht.

Bitte sendet diese große Bitte auch an Eure Partnerstädte. Gemeinsam zeigen wir aktive Solidarität mit dem ukrainischen Volk.

Mit freundlichen Grüßen

Tomasz Frischmann

Wir wollen helfen und benötigen dazu ihre Unterstützung. Wie können sie helfen? Mit Sach- und Geldspenden. Am nötigsten werden gebraucht:

Matratzen, Decken, Bettwäsche, Handtücher

Kopfkissen, Schlafsäcke, Steppdecken

Feldbetten, Stockbetten

Krankentragen, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Verbandsmaterial

Taschenlampen aller Art

Lebensmittel mit längerem Haltbarkeitsdatum, Lebensmittel in Dosen

Kindernahrung

Sachspenden können in der DJK Halle, St.-Johannes-Strasse Oberasbach, zunächst am 15., 16., 17. oder 18. März von 17:00 - 20:00 Uhr und am 19. März von 10:00 – 14:00 Uhr abgegeben werden. In den folgenden Wochen werden wir weitere Sammeltermine bekannt geben.

Wir hoffen, dass der erste Transport am Wochenende 19/20 März 2022 starten kann. Ich werde den Transport begleiten. Geldspenden an unsere Konten unter dem Betreff Ukrainehilfe:

Sparkasse Fürth BIC: BYLADEM1SFU, IBAN: DE74 7625 0000 0009 5042 26

Raiffeisenbank Bibertgrund BIC: GENODEF1ZIR, IBAN DE53 7606 9669 0000 1293 64

Ihre Spende ist dann steuerlich absetzbar. Bis 100 € genügt der Überweisungsbeleg, bei größeren Spenden benötigen wir die Adresse, am besten auf dem Überweisungsträger. Sie erhalten dann eine Spendenquittung.

Wir arbeiten ausschließlich ehrenamtlich, das heißt jeder Euro kommt direkt den Bedürftigen zugute. Die Menschen brauchen unsere Hilfe, lassen sie uns gemeinsam helfen und zeigen, dass unsere Werte keine leeren Worthülsen sind.