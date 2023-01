In der Nacht von Samstag (07. Januar 2023) auf Sonntag (08. Januar 2023) ist es zu einem versuchten Einbruch bei einer Tankstelle in Oberasbach (Landkreis Fürh) gekommen. Zivilbeamten der Polizei gelang es, einen 28-jährigen Mann festzunehmen. Dies teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am 09. Januar 2023 in einer Pressemitteilung mit.

Laut des Polizeiberichts versuchte der mutmaßliche Täter, gegen 1.40 Uhr in der Nacht, die verschlossenen Schiebetüren der Tankstelle in der Rothenburger Straße gewaltsam aufzuschieben. Dadurch wurde der Alarm ausgelöst. Der Verdächtige ergriff daraufhin in Richtung der Nürnberger Straße die Flucht.

Versuchter Einbruch in Tankstelle: Mutmaßlicher Täter auf Flucht festgenommen

Wenig später konnten ihn Zivilbeamte der Polizei im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung jedoch noch im nahen Bereich zur Tankstelle festnehmen. Der 28-Jährige gab an, Marihuana konsumiert zu haben. Zudem war er merklich alkoholisiert, ein Test ergab laut der Polizei ungefähr 1,0 Promille.

Aufgrund dessen ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an. Nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten und einer erkennungsdienstlichen Behandlung konnte der Verdächtigte wieder gehen.