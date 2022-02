Oberasbach vor 26 Minuten

Behördengänge

Oberasbach: Diese Öffnungszeiten gelten am Faschingsdienstag im Rathaus

In Oberasbach schließt das Rathaus am Faschingsdienstag, 1. März 2022, um 12 Uhr. Am 2. März 2022 nimmt das Personal ab acht Uhr wieder den Betrieb auf.