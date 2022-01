Die Stadt Oberasbach ehrt die erfolgreichen Einzel- und Mannschaftssportler im Sportjahr 2021. Zur Ehrung kommen alle sportlichen Leistungen, die in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31.12.2021 erzielt wurden, teilt die Stadt Oberasbach mit.

Die Vereine in Oberasbach werden gebeten, ihre Meldungen bis spätestens 1. Februar 2022 beim Kulturamt der Stadt Oberasbach einzureichen. Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler, die nicht in einem Verein in Oberasbach aktiv sind, aber ihren Wohnsitz in Oberasbach haben, können ebenfalls geehrt werden. Diese Sportlerinnen und Sportler können ihre sportlichen Erfolge direkt beim Kulturamt melden.

Für die Meldungen stehen Formulare zur Verfügung, die auf der Homepage der Stadt unter dem Suchwort „Sportlerehrung“ aufgerufen werden können. Dort finden sich auch Richtlinien, die Auskunft darüber geben, welche Leistungen ausgezeichnet werden können.

Die Meldebögen können per Post oder E-Mail eingereicht werden:

Post: Stadt Oberasbach, Kulturamt, Rathausplatz 1, 90522 Oberasbach

E-Mail: kulturamt@oberasbach.de.

Bei Fragen hilft das Kulturamt auch telefonisch unter 0911/9691-118.