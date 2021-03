Das Angebot von Pommes Freunde reiche dabei von belgischen Pommes bis hin zum Premium-Burger. „Damit gehört es zu den beliebtesten Burger-Konzepten in der Metropolregion", sagt Peter. Loris Parfum runde mit seinem hochwertigen Ladenbau zudem die Angebotsvielfalt im Bereich Parfüm perfekt ab.

Und auch die Bauarbeiten im "Flair" gehen voran: Zuletzt erfolgte der "spektakuläre Einbau der Rolltreppen". Mit schwerem Geschütz wurden die Rolltreppen Millimeter-genau in das Gebäude eingebracht. "Die nächsten innovativen und nachhaltigen, ökologischen Konzepte stehen schon kurz vor Abschluss und werden in Kürze bekannt gegeben", kündigt der verantwortliche Projektleiter Marcus Gergele an.

Update vom 16.10.2020: Der Eröffnungstermin für das "Flair" in Fürth steht fest

Der Eröffnungstermin für das neue Einkaufszentrum "Flair" in der Fürther Innenstadt steht fest: Am 16. September 2021 wird die neue Shopping-Welt ihre Tore für alle Besucher öffnen.

Auch drei neue Mieter wurden bekanntgegeben: "Die Mietverträge mit dem internationalen Healthy-Food-Konzept dean&david, der inhabergeführten Münchner Marken-Schuhfamilie Tretter und Jeans Fritz, erstmals mit einem Store in der Metropolregion, sind unterzeichnet", verkündet Micheal Peter, Geschäftsführer der P&P Gruppe, die Eigentümer des "Flairs".

Das Shoppingerlebnis geht laut dem Konzern dank der neuen Top-Mieter "durch die Decke".

"Flair" in Fürth: 75 Prozent der Geschäfte sind schon vermietet - und es folgen weitere

Der Neubau des Fürther Einkaufscenters "Flair" nimmt währenddessen immer weiter Gestalt an. Die meisten Geschäfte stehen jetzt, nicht mal ein Jahr vor der Eröffnung, schon fest. Circa 75 Prozent der künftigen Mieter sind bereits fix. "Da sind wir sehr, sehr gut unterwegs im Plan", zeigt sich Projektleiter Marcus Gergele gegenüber inFranken.de zufrieden. Insgesamt 60 Läden werden Besuchern ab dem 16. September 2021 zur Verfügung stehen.

Auch einer der neuen Mieter ist die vor allem bei jungen Leuten beliebte Streetwear-Marke „KULT/OLYMP&HADES“. "Sie hat unlängst unterschrieben und wird in ihrem dann über 1000 Quadratmeter großen Store vor allem junge Mode für trendbewusste Kunden zum Beispiel mit den Marken Calvin Klein, Adidas, Ellesse, Hilfiger Denim und Guess anbieten", so Gergele. "Das passt perfekt zu unserem ,Flair‘!"

Darüber hinaus haben sich unter anderem das Fotostudio "PicturePeople" und die US-amerikanische Schnellrestaurantkette "Dunkin’ Donuts" Flächen im neuen Shoppingcenter gesichert.

Einkaufszentrum "Flair": Diese Geschäfte sind bei Eröffnung dabei

Folgende Einzelhändler und Dienstleister haben bereits zugesagt:

Lidl

H&M

dm-drogerie markt

Vero Moda

Jack&Jones

KULT / Olymp&Hades

Only

Eiscafe Gondola

jd Sports

Fotostudio Picture People

Dunkin’ Donuts & Coffee

Uhren- und Juwelierfachgeschäft ARIS

dean&david

Tretter

JeansFritz

Laut Gergele wird insgesamt ein "gesunder Mix" an lokalen und überregionalen Akteuren Einzug ins "Flair" halten. So wird beispielsweise das Eiscafé Gondola, das bereits im ehemaligen Fürther "City Center" vertreten war, auch im "Flair" seine Pforten öffnen. Mit dem Uhren- und Schmuckhändler ARIS verschlägt es im Herbst 2021 zudem eine der führenden Diamantenschmuckmarken der Türkei nach Franken. Der Juwelier ist laut Gergele in Deutschland bislang nur in Berlin anzutreffen. "Das ist was ganz Besonderes - eine Perle, im wahrsten Sinne des Wortes."

Projektleiter sieht Riesenvorteil gegenüber Erlangen Arcaden

Im Vergleich zu anderen Einkaufszentren wie die Erlanger "Arcaden" sieht der Projektleiter das "Flair" aufgrund seiner zentralen Lage im Vorteil. "Da haben wir den Riesenvorteil, dass wir im Herzen der Stadt eingebunden sind. Unser Außengastrobereich erstreckt sich nach allen Seiten hin: in die Schwabacher Straße, in die Hallstraße und in den Theaterplatz."

Ferner setzten die Betreiber der Shopping-Meile zukünftig auch auf Veranstaltungen mit Eventcharakter. "Lassen Sie sich überraschen", gibt sich Gergele betont geheimnisvoll. Als weitere Attraktionen sind unter anderem ein XXL-Aquarium und eine stockwerkübergreifende Rutschbahn geplant. "Das Aquarium bietet mit einem Gewicht von 27 Tonnen auch Platz für größere Fische." Es soll in die Center-Mitte im Erdgeschoss kommen. "Das wird ein echter Blickfang", verspricht der Projektleiter.

Die stockwerkübergreifende Rutschbahn mit LED-Streifen und Lichteffekten soll Kinder und Erwachsene gleichermaßen ansprechen. Mit ihr können die "Flair"-Kunden dann von einer Etage in die nächste rutschen. Doch das ist noch nicht alles für die kleinen Besucher. "Die Spielflächen im Center sind bereits abgesteckt und bestückt." Sogenannte Lauftrommeln sollen die Kinder bei Laune halten, während ihre Eltern nebenan bei einem Kaffee vom Einkaufstrubel verschnaufen.

In Sachen Bau und Vermietung liegt das für das Fürther "Flair" verantwortliche Immobilienunternehmen laut eigener Aussage "voll im Plan". "Wir sind wirklich sehr weit – angesichts dessen, dass wir erst in einem Jahr an den Markt gehen", hält Gergele fest.

Einkaufen in Fürths großem Wohnzimmer - auf 18.000 Quadratmetern

Mitte Januar begann mit dem Aufstellen eines Krans der Neubau des Einkaufscenters „Flair“ in der Hallstraße, wo einst ein C&A stand. Man wolle weg vom "veralteten Konzept des City Centers" hin zu einem modernen, hellen Einkaufscenter, so Projektentwickler Gergele von der P&P Gruppe. Die riesige Glasdecke soll für ein lichtdurchflutetes Shopping-Erlebnis dienen.

Was das Flair auszeichnet, ist seine "Wohnzimmeratmosphäre". Denn obwohl das Center aus drei Etagen besteht und 18.000 m² groß ist, soll es sich so anfühlen, als würde man in einem großen Wohnzimmer einkaufen gehen. "Das wollen wir einerseits durch die Qualität erreichen, die sich über alle Etagen des Centers erstreckt", so Gergele.

Andererseits werde es zahlreiche Loungebereiche in allen Ebenen geben. Hier soll nicht der Konsum im Vordergrund stehen. Auch über die Farben und gestalterische Elemente soll eine schöne Atmosphäre geschaffen werden, in der sich Besucher wohlfühlen. Man wolle keine weißen und leeren Flächen haben - "alle Sinne der Besucher sollen angesprochen werden".

