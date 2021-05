Der Senioren-Ratgeber des Landkreises Fürth erscheint in der achten Auflage und wurde komplett aktualisiert. Erhältlich ist das Heft im Landratsamt, in den Rathäusern sowie bei den örtlichen Seniorenvertretungen, den Seniorenkreisen der Kirchen und den Seniorenkreisen der Wohlfahrtsverbände und des VDK. Zusätzlich gibt es eine Online-Version, die über die Homepage des Landkreises abrufbar ist. Das teilt das Landratsamt Fürth mit.

“Mit dem Seniorenratgeber erfüllen wir Vorgaben des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts. Alle Maßnahmen und Aktionen hieraus haben das Ziel, dass die älter werdende Bevölkerung des Landkreises möglichst lange in der vertrauten Umgebung leben kann. Der Information kommt dabei eine ganz wichtige Rolle zu”, so Landrat Matthias Dießl (CSU) bei der Vorstellung des neuen Seniorenratgebers.

Senioren im Landkreis Fürth: Auch Tipps für pflegende Angehörige im Ratgeber

"Die Broschüre bietet einen detaillierten Überblick über Angebote und Strukturen im Landkreis Fürth für die Generation 60+. Dem Ratgeber können eine Fülle an Informationen zu vielen Lebensbereichen entnommen werden: so etwa eine Vielzahl an geselligen Freizeitangeboten, die von Sport über Kultur bis hin zu sozialen Veranstaltungen reichen, sowie zahlreiche Ansprechpartner. Außerdem sind die Angebote der Seniorenvertretungen und -quartiere vor Ort enthalten, die eigene Freizeit- und Begegnungsangebote anbieten und Nachbarschaftshilfen betreiben. Darüber hinaus wird über Wohnberatung informiert", heißt es in der Beschreibung.

“So lange wie möglich zu Hause wohnen, ist ein Wunsch von uns allen. Hierzu zeigt der Ratgeber vielfältige Unterstützungsangebote auf, damit dies gelingen kann”, wird der Landratzitiert. Der Ratgeber richte sich zudem an pflegende Angehörige. Sie fänden darin Anlaufstellen und Informationen rund um die Pflege sowie Wissenswertes und aktuelles zum Thema Demenz. Ein Überblick der verschiedenen Wohn- und Pflegeformen sowie die entsprechenden Einrichtungen im Landkreis sei in dem Ratgeber ebenso zu finden.