Ein Überfall hat sich am Freitagnachmittag (28. Mai 2021) in einem Supermarkt in der Fürther Südstadt zugetragen. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken in einer Pressemitteilung am Abend berichtet, betrat gegen 15.30 Uhr ein Mann einen Supermarkt in der Salzstraße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Der Mann feuerte anschließend mindestens einen Schuss ab und flüchtete dann ohne Beute in Richtung Fichtenstraße.

Mann überfällt Supermarkt mit Waffe: Wer hat ihn auf seiner Flucht beobachtet?

Nach bisherigen Ermittlungen handelte es bei der Schusswaffe wohl um eine Schreckschusswaffe, so die Polizei. Verletzt oder zu Schaden gekommen ist glücklicherweise niemand.

Nun sucht die Polizei nach dem Mann und bittet die Bevölkerung um Hilfe. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 20 Jahre alt

1 Meter 70 Zentimeter groß

schlanke Figur

er war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Mütze sowie einen dunklen Mund-Nasen-Schutz

er führte eine Waffe/Schreckschusswaffe mit sich

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann entkommen.Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.