In der Erlanger Straße in Fürth kam es am Mittwoch (12. Januar 2022) zu einem Messerangriff auf einen 31-Jährigen. Das berichtet das Polizeipräsidium Mittelfranken. Grund dafür war offenbar ein persönlicher Konflikt zwischen zwei Männern.

Der Tatverdächtige, ein 30 Jahre alter Mann, soll sein Opfer unter einem Vorwand zu einem Wohnhaus in der Erlanger Straße gelockt haben. Als die beiden dort aufeinandertrafen, soll der 30-Jährige seinen Kontrahenten unvermittelt angegriffen haben. Neben Faustschlägen sei dabei auch ein Messer zu Einsatz gekommen sein.

30-Jähriger attackiert Bekannten mit Messer: Zeugensuche nach Angriff in Fürth

Dem 31-Jährigen gelang es zu flüchten und die Polizei zu rufen. Kurz darauf wurde sein mutmaßlicher Angreifer an seiner Wohnanschrift festgenommen. Der 31-Jährige musste unterdessen in ein Krankenhaus. Er hatte zwar keine Stichverletzungen erlitten, jedoch leichtere Verletzungen im Gesicht.

Gegen den 30-jährigen Verdächtigen wurden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Kriminalpolizei sucht zur Aufklärung der Tat Zeugen des Vorfalls. Es wird insbesondere nach zwei Passanten und einem Autofahrer, der kurz am Tatort anhielt, gesucht. Diese Zeugen und weitere Menschen, die Hinweise zur Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich unter 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Vorschaubild: © Christopher Schulz