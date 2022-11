Update 21.11.2022, 15:30 Uhr: Harte Strafe für Fürther Messerstecher - Angeklagter sagte kein Wort

Wegen der tödlichen Messerstiche auf eine Frau in Fürth muss ein 45-Jähriger eine jahrelange Haftstrafe verbüßen. Das Landgericht in Nürnberg verurteilte den Angeklagten am Montag unter anderem wegen Totschlags zu 14 Jahren und 6 Monaten Haft. Außerdem ordnete die Kammer nach Angaben einer Justizsprecherin Sicherungsverwahrung an. Der Angeklagte hatte in dem Prozess keine Angaben gemacht.

Der Mann hat nach Überzeugung des Gerichts die Frau im vergangenen Dezember auf dem Parkplatz vor ihrem Haus mit einem Messer angegriffen und mehrmals zugestochen. Diese flüchtete ins Haus und brach im Flur zusammen, wo Anwohner sie fanden. Sie starb später im Krankenhaus.

Außerdem hatte er die Frau im November 2021 schon einmal angegriffen, als sie neben ihm im Auto auf dem Beifahrersitz saß. Demnach hatte er sie erst beleidigt, ihr an den Haaren gerissen und sie dann gewaltsam am Aussteigen gehindert. Dabei rutschte sie mit den Beinen aus dem fahrenden Auto und erlitt Schürfwunde. Die Tat ereignete sich wenige Monate, nachdem der Mann aus dem Gefängnis gekommen war. 2015 war er bereits zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen Vergewaltigung und Körperverletzung verurteilt worden.

Ein psychiatrischer Gutachter hatte in dem Prozess ausgesagt, dass der Mann dazu neige, gewalttätig gegenüber Frauen in seinem näheren Umfeld zu werden. Der Justizsprecherin zufolge sieht das Gericht in ihm einen Hangtäter, vor dem die Allgemeinheit geschützt werden müsse. Die Sicherungsverwahrung nach dem Ende der Haft ist grundsätzlich zeitlich nicht begrenzt. Ein Strafvollzugsgericht wird regelmäßig prüfen, ob diese weiter fortbesteht.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. In ihrem Plädoyer hatte die Anklage eine Haftstrafe von 14 Jahren und 3 Monaten sowie Sicherungsverwahrung gefordert. Die Verteidiger plädierten auf Freispruch.

Update 21.11.2022, 11 Uhr: Mehrfach zugestochen: Urteil im Fürther Messerstecher-Prozess erwartet

Im Prozess um die tödlichen Messerstiche auf eine Frau in Fürth will das Landgericht in Nürnberg am Montag (13.00 Uhr) ein Urteil verkünden. Ein 45-Jähriger ist in dem Verfahren unter anderem wegen Totschlags angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die Frau im vergangenen Dezember auf dem Parkplatz vor ihrem Haus mit einem Messer angegriffen zu haben. Sie starb später im Krankenhaus.

In ihrem Plädoyer hatte die Anklage nach Angaben einer Gerichtssprecherin eine Haftstrafe von 14 Jahren und 3 Monaten sowie Sicherungsverwahrung gefordert. Die Verteidiger plädierten auf Freispruch.

Sicherungsverwahrung wird mit dem Ziel verhängt, gefährliche Täter zu bessern und die Allgemeinheit vor ihnen zu schützen. Die Sicherungsverwahrung ist grundsätzlich zeitlich nicht begrenzt. Ob sie fortbesteht, prüft regelmäßig ein Gericht.

Der Anklage zufolge hatte der 45-jährige Angeklagte die Frau im November 2021 schon einmal angegriffen und verletzt, als sie neben ihm im Auto auf dem Beifahrersitz saß. Erst wenige Monate vorher war der Mann aus dem Gefängnis gekommen, wo er eine mehrjährige Haftstrafe wegen Vergewaltigung und Körperverletzung verbüßt hatte.

Originalmeldung: Prozess um Fürther Messerstecher beginnt - Mutmaßlicher Täter sagt kein Wort

Weil ein 45-Jähriger eine Frau in Fürth erstochen haben soll, muss er sich seit Montag wegen Totschlags vor dem Landgericht in Nürnberg verantworten. Der Angeklagte schwieg zu Prozessauftakt zu den Vorwürfen, wie eine Justizsprecherin sagte.

Ihren Angaben nach hatte er eine Beziehung mit der Frau haben wollen, diese habe das aber abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die Frau im vergangenen Dezember auf dem Parkplatz vor ihrem Haus mit einem Messer angegriffen zu haben. Dabei soll er ihr erst in den Oberarm, dann in die Flanke und schließlich in den Bauch gestochen haben. Das Opfer floh ins Haus und brach im Flur zusammen, wo Anwohner sie fanden. Die Frau starb später im Krankenhaus.

Mehrmals zugestochen: mutmaßlicher Täter mit langem Strafregister

Der Anklage zufolge hatte der Mann die Frau im November 2021 schon einmal angegriffen, als sie neben ihm im Auto auf dem Beifahrersitz saß. Demnach hatte er sie erst beleidigt, ihr an den Haaren gerissen und sie dann gewaltsam am Aussteigen gehindert. Dabei rutschte sie mit den Beinen aus dem fahrenden Auto und erlitt Schürfwunden. Der Justizsprecherin zufolge war der Angeklagte bereits 2015 zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen Vergewaltigung und Körperverletzung verurteilt worden. Erst im Sommer 2021 hatte er das Gefängnis verlassen.

Das Landgericht hat bis Mitte November zehn weitere Verhandlungstermine angesetzt. Die Kammer will für die Beweisaufnahme zahlreiche Zeuginnen und Zeugen hören.

