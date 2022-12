Im Landkreis Fürth ist am Freitagmittag zu einem schweren Unfall im Begegnungsverkehr gekommen.

Wie die Polizei Mittelfranken gegenüber inFranken.de bestätigt, kollidierten gegen 13 Uhr zwei Fahrzeuge auf der Staatsstraße zwischen Langenzenn und Wilhermsdorf im Gegenverkehr. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Insgesamt saßen in beiden Fahrzeugen drei Personen. Zum Gesundheitszustand der Beteiligten konnte die Polizei zunächst keine Auskunft geben. Derzeit sei ein Sachverständiger vor Ort. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauern noch an. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass die Straße bis in den Nachmittag gesperrt bleiben wird.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.