Baby im Kreis Fürth gefunden: Am Mittwoch (02.06.2021) haben Passanten in Langenzenn ein Neugeborenes auf einer Wiese entdeckt. Sie alarmierten umgehend Polizei und Rettungsdienst und es wurde eine Fahndung nach der Mutter des Babys gestartet.

Während der Gesundheitszustand des Kindes weiterhin kritisch ist, wurde die Mutter nun vorläufig festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Freitag (04.06.2021) mitteilte, wurde noch am Tag des Vorfalls ein Haftbefehl wegen Aussetzung gegen die 19-Jährige erlassen. Sie befindet sich in Untersuchungshaft.

Fußgänger finden neugeborenes Kind in Langenzenn - Mutter festgenommen

Das Baby, ein Mädchen, ist immer noch im Krankenhaus und ist in kritischem Zustand. Es sei derzeit noch nicht absehbar, ob es aufgrund der starken Unterkühlung Langzeitfolgen davontragen wird.

Gegen 7 Uhr morgens hatten Passanten das Kind im Bereich der Klostersstraße liegen gesehen und laut Bericht des Polizeipräsidiums Mittelfranken sofort die Rettungskräfte alarmiert. Bis Polizei und Rettungsdienst eingetroffen waren, hatten die Zeugen das Baby an sich genommen. Da zu vermuten war, dass sich die Mutter des Neugeborenen in einer hilflosen Lage befindet, hatte die Polizei Zirndorf eine umfangreiche Fahndung gestartet.

Auch ein Polizeihubschrauber und Personensuchhunde waren im Einsatz. Im Laufe der Fahndung ergaben sich jedoch schnell Hinweise auf eine junge Frau aus dem Stadtgebiet von Langenzenn. Wenig später konnten die Beamten die Frau an ihrer Wohnanschrift antreffen und sie räumte ein, die Mutter des Babys zu sein.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Neugeborene wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Notarzt ist der Zustand des Kindes kritisch. Auch die Mutter wurde vorsorglich in eine Klinik eingeliefert bis sie schließlich festgenommen wurde.