In diesem Jahr bietet die Untere Naturschutzbehörde zum ersten Mal "Biberwanderungen" an – dabei wird viel Wissenswertes über das Nagetier erzählt. Wie das Landratsamt Fürth erklärt, sei es mittlerweile "fester Bestandteil unserer Kulturlandschaft".

An vielen Orten sieht man stauende Dammbauten, angehäufte Biberburgen und angenagte Bäume. Was treibt den Nager dazu an? Wie lebt er eigentlich? Und warum hilft er mit, das Artensterben und die Folgen des Klimawandels einzudämmen?

In vier Biberwanderungen in 2023 erläutern die beiden ehrenamtlichen Biberberater an der Unteren Naturschutzbehörde, Stephan Scharf und Alexander Meier, die Lebensweise des besonders und streng geschützten Nagers, gehen auf seine Vorzüge ein und stellen dem auch Konfliktfelder in Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft gegenüber. Gerne stehen die beiden Fachkundigen auch für Fragen und Anmerkungen zur Verfügung.

Die geplanten Termine sind:

Freitag, 21.04. ab 16:30 Uhr: Oberweihersbuch entlang des Grundbachs, (Treffpunkt am Feuerwehrhaus Oberweihersbuch, Schulweg in Stein)

Samstag, 12.08. ab 18:30 Uhr: Weiherkette nördlich Vogtsreichenbach, (Treffpunkt auf Höhe Vogtsreichenbach 22 in Cadolzburg)

Samstag, 21.10. ab 11:00 Uhr: nahe Ammerndorf entlang des Reichenbachs (Treffpunkt an den Altglascontainern an der Kreuzung Vogtsreichenbacher Straße und Am Moosrangen in Ammerndorf)

Samstag, 04.11. ab 10:00 Uhr: Oberweihersbuch entlang des Grundbachs (Treffpunkt am Feuerwehrhaus Oberweihersbuch, Schulweg in Stein).

Die Teilnehmerzahl ist je Termin auf 20 begrenzt. Die Führung dauert etwa 1,5 Stunden. Einfache Anmeldung unter Naturschutz@lrafue.bayern.de

Interessierte sollten bei der Anmeldung den vollständigen Namen, Termin sowie Adresse und Telefonnummer angeben, damit über Änderungen auf jeden Fall benachrichtigt werden kann. Eine Anmeldung unter Telefon (0911) 9773-1411 ist möglich, falls Interessierte keinen E-Mail-Zugang haben.