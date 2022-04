Der Landkreis Fürth schafft weitere Kapazitäten zur Unterbringung von Geflüchteten. Aktuell werde die Bibert-Sporthalle mit einer Kapazität von 50 Plätzen als Notunterkunft sowie mit weiteren 90 Plätzen als Erstanlaufstelle vorbereitet. Wie das Landratsamt Fürth mitteilt, könne sie ab Mitte der Woche belegt werden.

Mit der Bibert-Sporthalle und den zuletzt in Betrieb genommenen Sporthallen an den Gymnasien in Langenzenn und Oberasbach sowie des TuSpo Roßtals als sogenannte Überbrückungsunterkünfte stünden nun insgesamt 452 Plätze für kurz bis mittelfristige Belegungen im Landkreis Fürth zur Verfügung.

Aktuell seien die Einrichtungen in Langenzenn mit 80 Personen, in Oberasbach mit 24 Personen und in Roßtal mit 21 Personen belegt.

Auch wenn sich die Lage aktuell etwas entspannt habe, werde weiterhin ein hoher Zustrom von Geflüchteten erwartet. Daher plane der Landkreis Fürth weitere Kapazitäten. So sollen ab Mitte April der ehemalige Landgasthof „Grüner Baum“ in Cadolzburg-Egersdorf mit rund 60 bis 70 Plätzen und das Tagungs- und Gästehaus des FrauenWerks Stein, das erst kürzlich von der Stadt Stein erworben wurde, für 80 Personen eingerichtet werden.

Auf der Homepage des Landkreises seien viele wichtige Hinweise zur Ukraine-Krise zusammengestellt, die sich sowohl an Geflüchtete, als auch an die Menschen in den Gemeinden richten, die Geflüchtete aufgenommen haben. Wer Objekte vermitteln könne, die eine längerfristige Wohnperspektive bieten - etwa abgeschlossene Wohneinheiten wie Mietswohnungen oder Einliegerwohnungen, könne diese direkt unter www.landkreis-fuerth.de/ukraine online erfassen.