Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat im Zuge eines Einbruchs in Zirndorf die Ermittlungen aufgenommen. Für die Fahndung nach den unbekannten Tätern, die sich Zugang zu einem Wohnhaus verschafften, sind die Beamten auf der Suche nach Zeugen.

Laut Polizeiangaben öffneten die Täter zwischen 14.30 Uhr am Mittwoch (22. Februar 2023) und 18.30 Uhr am Donnerstag (23. Februar) gewaltsam ein Fenster von außen und gelangten dadurch in das Haus.

Einbrecher steigen durchs Fenster ein

Die Einbrecher "durchwühlten sie sämtliche Räume", wobei noch nicht geklärt werden konnte, ob auch etwas entwendet wurde, wie die Polizei mitteilt. Beim Aufbrechen des Fensters entstand allerdings ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter bisher unerkannt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken untersuchte zuerst den Tatort, mittlerweile hat die Kriminalpolizei Fürth die Ermittlungen übernommen. Die Polizei sucht im Rahmen dessen nach Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu beim Kriminaldauerdienst zu melden.

