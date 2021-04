Rednitztalbrücke wird erneuert - Staugefahr auf Südwesttangente: Aufgrund umfangreicher Bauarbeiten an der Rednitztalbrücke kann es auf der Südwesttangente über Monate hinweg zu Verkehrsbehinderungen kommen. Laut Stadt Fürth müssen ab Montag (26. April 2021) in der ersten Bauphase "Nordost“ die Fahrbahnen in Richtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Fürth/Süd und Zirndorf gesperrt werden. Der Verkehr auf der Schnellstraße wird auf die Gegenseite geführt, so dass in jede Richtung nur noch eine Fahrbahn zur Verfügung steht.

An der Rednitztalbrücke müssen sowohl die maroden Entwässerungsleitungen als auch die Dehnungsfugen zwischen Brückenkonstruktion und Fahrbahn grundlegend erneuert werden. In diesem Zuge erfolgt auch die notwendige Instandsetzung der Fahrbahndecke und Betonsanierung. "Die Arbeiten können den Verkehr stark beeinträchtigen", heißt es vonseiten der Stadt Fürth.

Landkreis Fürth: Bauarbeiten auf Südwesttangente dauern bis November

Die 216 Meter lange Straßenbrücke der Südwesttangente stellt zwischen den Abfahrten Schwabacher Straße und Zirndorfer Straße einen wichtigen Übergang in den Fürther Norden und Westen dar. Die Gesamtbaumaßnahme unterteilt sich nach Angaben der Stadt in verschiedene Abschnitte und dauert bis Mitte November. Die Vorbereitungsarbeiten außerhalb der Hauptverkehrszeiten erfolgen bereits seit dem 7. April.

Von Freitag, 30. Juli, bis Sonntag, 1. August, ist der Abschnitt der Südwesttangente dann komplett gesperrt. In der darauffolgenden Bauphase "Südwest“ werden die Fahrbahnen in Richtung Nürnberg zwischen den Anschlussstellen Zirndorf und Fürth/Süd gesperrt und der Verkehr auf die Gegenseite geleitet. "Zu den Hauptverkehrszeiten können sich erhebliche Rückstaus bilden", teilt die Stadt Fürth mit.

Aufgrund der engen Zeitschiene seien manche Arbeiten auch in der Nacht oder am Wochenende erforderlich. "Die Stadt Fürth ist bemüht, die notwendigen Belastungen und Einschränkungen so gering und so kurz wie möglich zu halten und bittet um Verständnis der betroffenen Anlieger und Verkehrsteilnehmer."

Rednitztalbrücke wird in drei Abschnitten erneuert

Die einzelnen Bauphasen an der Rednitztalbrücke erstrecken sich wie folgt (siehe Plan):

Bauphase BA01.1 "Nordost“ mit Sperrung in Fahrtrichtung Würzburg unter Aufrechterhaltung des Verkehrs - rot markiert

Bauphase BA01.2 unter Vollsperrung der Südwesttangente in Fahrtrichtung Würzburg - orange markiert

Bauphase BA 02 "Südwest“ mit Sperrung in Fahrtrichtung Nürnberg unter Beibehaltung aller Verkehrsbeziehungen - grün markiert.

Bauabschnitt Kreuzungsbereich Maxbrücke: Bis voraussichtlich Freitag, 30. Juli, wird darüber hinaus der Kreuzungsbereich an der Maxbrücke, Uferstraße und Königstraße in mehreren Abschnitten umgebaut.

Auf Frankens Großbaustelle auf der A3 und A73 geht es unterdessen weiter voran. Noch 2021 sollen die Arbeiten am Autobahnkreuz Fürth/Erlangen enden. Bis dahin sind jedoch noch einige Sperrungen geplant.