Großhabersdorf vor 16 Minuten

Unfall

Mann (52) von umstürzendem Baum getroffen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Freitag wurde ein 52-Jähriger in einem Waldstück im Landkreis Fürth bei Waldarbeiten schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden.