Kinder werfen Gegenstände von einer Brücke auf der A73 auf Fahrzeuge: Die Polizei Mittelfranken sucht aktuell nach Zeugen und möglichen Geschädigten.

Am frühen Samstagnachmittag (13.02.21) teilte ein Verkehrsteilnehmer der Einsatzzentrale Mittelfranken mit, dass zwei Kinder an der Anschlussstelle Fürth-Ronhof Gegenstände von der Brücke auf die darunterliegende A73 werfen sollen. Das Auto des Zeugen wurde jedoch nicht getroffen, wie die Polizei Mittelfranken mitteilt.

A73: Kinder werfen Gegenstände von Brücke auf Autos

Die Polizeiinspektion Fürth leitete eine Fahndung nach den beiden Kindern ein, die erfolglos verlief. Am Montag (15.02.2021) meldete sich ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der am Samstag zur gleichen Zeit mit seinem Auto auf der A73 in Fahrtrichtung Erlangen unterwegs war. Der Fahrer bemerkte auf Höhe der Anschlussstelle Fürth-Ronhof zunächst einen Schlag auf seinem Fahrzeugdach und erstattete im Nachgang Anzeige bei der Polizei. Bei den Gegenständen soll es sich nach Zeugenaussagen um Eisplatten gehandelt haben.

Die Verkehrspolizei Erlangen leitete Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Zeugen, denen am Samstagnachmittag im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr Kinder im Bereich der Anschlussstelle Fürth-Ronhof aufgefallen sind oder weitere Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise ebenfalls gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise werden von der Polizei unter der Telefonnummer 09131 7600 entgegengenommen.