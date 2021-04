Aufstiegskandidat Fürth gewinnt in Heidenheim: Dank eines Last-Minute-Treffers hat die SpVgg Greuther Fürth einen wichtigen Sieg im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Maximilian Bauer erzielte am Samstag in der 90. Minute den Treffer zum 1:0 (0:0) beim 1. FC Heidenheim. Der Aufstiegskandidat zog damit zumindest vorübergehend am Hamburger SV vorbei auf Platz zwei. Aufgrund der Niederlage von Holstein Kiel in Bochum haben die Fürther zudem erst einmal vier Punkte Vorsprung vor dem Verfolger auf Rang vier.

Die Gäste waren das gefährlichere Team mit den besseren Chancen, hatten aber auch Glück, dass ein Treffer des 1. FC Heidenheim zurückgenommen wurde. Wenige Minuten vor der Pause jubelten die Heidenheimer nur kurzzeitig über das vermeintliche 1:0. Torjäger Tim Kleindienst traf nach einer Ecke bei einer unübersichtlichen Strafraumszene, Schiedsrichter Sören Storks erkannte den Treffer nach einem Videobeweis wegen eines Handspiels wieder ab. Nach einem Eckball in der Schlussphase war dann Bauer zur Stelle.

Die Würzburger Kickers und ihr bisheriger Trainer Bernhard Trares haben sich getrennt. Das Schlusslicht der 2. Fußball-Bundesliga erhofft sich dadurch einen Impuls im Abstiegskampf.