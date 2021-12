Vom 4. bis 5. Dezember lief die Booster-Aktion in der Grünen Halle in Fürth. Am Samstag erhielten circa 1.200 Personen ihre Drittimpfung, am Sonntag waren es rund 1.600 durchgeführte Booster-Imfpungen, wie Stadt und Landkreis Fürth mitteilen.

So konnten durch das Impfzentrum, die Sonderaktion in der Grünen Halle, sowie durch die niedergelassenen Ärzte über 6.600 Personen eine Impfung erhalten. Auch an den nächsten beiden Adventswochenenden gibt es das Angebot in der Grünen Halle von 8 bis 20 Uhr. Termine sollten online über das bayernweite Portal gebucht werden.

Für Bürgerinnen und Bürger ohne Internetzugang besteht die Möglichkeit, telefonisch unter 0911/950 917-0 einen Termin zu vereinbaren. Bei der Impfaktion in der Grünen Halle können ausschließlich Personen geimpft werden, die bei den ersten beiden Impfungen mit Biontech oder Moderna geimpft wurden. Alle wichtigen Informationen zur Impfaktion sind unter https://www.agnf.org/impfaktion zu finden.

In Stadt und Landkreis Fürth wurden über 43.000 Drittimpfungen durchgeführt. Pro Tag werden im Impfzentrum für Stadt und Landkreis Fürth und den Arztpraxen zusammen etwa 3.000 Personen geimpft. Bis Ende Dezember sollen weitere 50.000 Menschen eine Booster-Impfung erhalten.

Ab Mittwoch, den 15. Dezember, geht in der Fürther Fußgängerzone, Schwabacher Straße 15, außerdem eine weitere Impfstation an den Start. Diese löst den Container am Fürther Bahnhofsplatz ab. Auch zum Thema Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren befinden sich die Verantwortlichen in Planungen.

Zukünftig soll es – parallel zum Angebot der niedergelassenen Kinderärzte – eine Kinderimpfsprechstunde im Fürther Impfzentrum geben, bei der Kinderärzte für Impfungen oder ein Beratungsgespräch zur Verfügung stehen. Über die genauen Abläufe wird zu gegebener Zeit informiert. Gestartet werden soll, sobald der spezielle Kinderimpfstoff zur Verfügung steht.