Am Sonntagabend (04. September 2022) ist eine Frau in einer Wohnung in der Fürther Innenstadt offenbar Opfer eines Gewaltdelikts geworden. Das berichtet am frühen Montagmorgen (05. September 2022) das Polizeipräsidium Mittelfranken.

Nach Informationen der Polizei ging gegen 18.30 Uhr die Meldung ein, dass in einer Wohnung in der Rosenstraße ein heftiger Streit unter Eheleuten ausgebrochen sei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie die 36-jährige Ehefrau nur noch leblos auffinden. Sie war offensichtlich Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.

Ehemann gilt als Tatverdächtiger: Rosenstraße in Fürth wird zum Tatort

Den Ehemann des Opfers, einen 33-Jährigen, konnten die Beamten vor Ort widerstandslos festnehmen. Er ist tatverdächtig. Nun ermittelt die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gegen den Mann.

Für die Dauer des Einsatzes war die Rosenstraße im Bereich des Tatortes für mehrere Stunden komplett gesperrt.