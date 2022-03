Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik leben im Jahr 2021 in Bayern 1,9 Millionen Familien mit Kindern, darunter 352 000 Alleinerziehende. 84 Prozent der Alleinerziehenden waren Frauen, so das Bayerische Landesamt für Statistik.

Knapp ein Fünftel (18 Prozent) der alleinerziehenden Mütter müsse demnach mit weniger als 1000 Euro pro Monat auskommen. 41 Prozent der alleinerziehenden Mütter verfügten über ein monatliches Nettoeinkommen von weniger als 1 500 Euro.

Mehr als die Hälfte (57 Prozent) der erwerbstätigen alleinerziehenden Mütter sei in Teilzeit beschäftigt. Nach den Erstergebnissen des Mikrozensus, der jährlich bei einem Prozent der Bevölkerung durchgeführt werde, gebe es im Jahr 2021 in Bayern 1,9 Millionen Familien, sogenannte Eltern-Kind-Gemeinschaften.

In 1,3 Millionen Familien seien die Kinder noch minderjährig. Bei 81 Prozent der Familien lebten Mütter und Väter in Partnerschaften (Ehe oder Lebensgemeinschaft), 19 Prozent machen Alleinerziehende aus – das entspreche in etwa 352.000 Familien. 84 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen.

Im Jahr 2021 lebten in Bayern 84 Prozent der Mütter in Partnerschaften. Im Vergleich dazu waren es unter den Vätern 96 Prozent. Entsprechend sei der Anteil Alleinerziehender mit 16 Prozent unter den Müttern deutlich höher als bei den Vätern mit vier Prozent. In absoluten Zahlen seien es in Bayern etwa 295 000 Mütter, die allein mit ihren Kindern im Haushalt leben.

Von den 198.000 erwerbstätigen alleinerziehenden Müttern (ohne Beurlaubte, zum Beispiel aufgrund von Mutterschutz oder Elternzeit) arbeiten im vergangenen Jahr 57 Prozent in Teilzeit und 43 Prozent in Vollzeit. Demgegenüber gehe von den Müttern, die in einer Partnerschaft (Ehe oder Lebensgemeinschaft) leben, ein Viertel einer Vollzeiterwerbstätigkeit nach.

Zum Vergleich: Neun von zehn alleinerziehenden Vätern seien in Vollzeit erwerbstätig (90 Prozent). Weitere Unterschiede zeigten sich bei Nichterwerbspersonen, die zum Beispiel aufgrund längerer Krankheit oder Kinderbetreuung nicht erwerbstätig waren: Mit 29 Prozent liege deren Anteil bei alleinerziehenden Müttern um vier Prozentpunkte höher als bei alleinerziehenden Vätern und um sieben Prozentpunkte höher als bei Müttern in Partnerschaften.

Auch das pro Monat verfügbare persönliche Nettoeinkommen weise Unterschiede zwischen alleinerziehenden Müttern und Vätern auf. Das persönliche Nettoeinkommen umfasse alle Einkünfte, also neben dem Einkommen durch die Erwerbstätigkeit unter anderem auch Sozialhilfeleistungen und Unterhaltszahlungen.

41 Prozent der alleinerziehenden Mütter hätten vergangenes Jahr weniger als 1500 Euro im Monat zur Verfügung gehabt. Knapp ein Fünftel (18 Prozent) der alleinerziehenden Mütter müsse mit weniger als 1000 Euro pro Monat auskommen. Hingegen verfügten mehr als vier Fünftel (81 Prozent) der alleinerziehenden Väter über ein Nettoeinkommen von mehr als 1 500 Euro im Monat.

Der Mikrozensus sei eine Erhebung, die jährlich bei einem Prozent der Bevölkerung bundesweit durchgeführt werde. In Bayern würden circa 60.000 Haushalte zu ihren Lebensbedingungen befragt.