Doku-Soap "Die schönste Braut" wurde in Fürth gedreht

Braut sucht im Geschäft "Bella Sposa" das perfekte Kleid für sich

Ausstrahlung startet am Donnerstag (17. Dezember 2020)

In der Doku-Soap "Die schönste Braut" treten vier Heiratswillige gegeneinander an, um am Ende die Siegerin zu sein. Dieses Mal drehte das Team von Vox auch in Fürth. Im Brautkleider-Shop "Bella Sposa" hat die Braut im Beisein ihrer Freundinnen nach dem perfekten Hochzeitskleid gesucht.

"Die schönste Braut": So liefen die Dreharbeiten in Fürth

Und so war auch die Spannung hoch, als sich Kamerateam, Tontechniker, Redakteurin und Regisseurin zum Dreh auf den insgesamt 540 Quadratmetern bei "Bella Sposa" eingerichtet haben. Und dann ging es los.

Asya schreitet auf dem langen Catwalk in ihrem ersten ausgewählten Brautkleid entlang. Die beiden Begleiterinnen kommentieren, loben und geben ihre Einschätzung ab. Nach weiteren Durchgängen hat sich Asya für ein Kleid im "Fit and Flare"-Stil mit tiefem Rückenausschnitt, umrahmt von Spitze und mit einer extravaganten Schleppe, entschieden. Das Design ist von "Fara Sposa", einem Brautmodelabel aus Barcelona.

Jetzt drückt das Fürther Team Asya fest die Daumen, dass sie auch als Gewinnerin bei "Die schönste Braut" hervorgeht. Die Ausstrahlung bei Vox ist am Donnerstag (17. Dezember 2020) und Freitag (18. Dezember 2020) jeweils um 16 Uhr zu sehen.