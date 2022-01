Fürth vor 1 Stunde

Behinderungen

Versammlung am Mittwoch in Fürth - Stadt warnt vor möglichen Verkehrsbehinderungen

Am Mittwoch, 26. Januar, kann es in Fürth aufgrund einer Versammlung zu Verkehrsbehinderungen und Beeinträchtigungen im ÖPNV kommen. Die Versammlung startet um 19 Uhr am Löwenplatz und endet voraussichtlich um 20.30 Uhr an diesem Platz.