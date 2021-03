In Fürth finden zwei Online-Informationsvorträge zum Einstieg bei der Bundespolizei statt. So heißt es in einer Pressemeldung der Agentur für Arbeit Fürth.

Was: Zwei Online-Seminare "Kein Tag Alltag – beruflich einsteigen bei der Bundespolizei“

Wann: Donnerstag, 23.03.2021, 15.00 Uhr Mittlerer Dienst, 16.00 Uhr Gehobener Dienst

Wie: Skype-Videokonferenz

Anmeldung: fuerth.biz@arbeitsagentur.de. Der Link zum Seminar folgt direkt nach der Anmeldung. Die Teilnahme ist bis zum Vortag der Veranstaltung möglich und laut Agentur für Arbeit "selbstverständlich kostenfrei".

Im BiZ der Agentur für Arbeit Fürth werden auch im Schuljahr 2020/2021 eine Vielzahl berufsorientierender/berufskundlicher Veranstaltungen angeboten. Aufgrund der aktuellen Situation finden diese bis auf weiteres via Skype statt und nicht vor Ort.