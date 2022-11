Zu einer heftigen Auseinandersetzung soll es am Samstag (12. November 2022) in einem Wohnhaus in Unterfarrnbach, einem Gemeindeteil der Stadt Fürth, gekommen sein. Auf Nachfrage von inFranken.de bestätigt die Polizei Mittelfranken am frühen Abend den aktuellen Einsatz.

Laut Polizei soll es einen Streit gegeben haben. Am Ende gebe es demnach "mehrere Verletzte". Die Polizei hält sich allerdings noch bedeckt.

Polizei, USK und Rettungsdienst im Einsatz: Wurden Waffen eingesetzt?

Was genau der Auslöser des Streits war, ist noch unbekannt. Laut Informationen von News5 seien eine Schreckschusspistole und ein Messer zum Einsatz gekommen.

Unter war das Unterstützungskommando (USK) im Einsatz. Die Polizei war mit mehreren Streifen, der Rettungsdienst mit einigen Fahrzeugen vor Ort.

Die Polizei kündigt an, am Sonntag (13. November 2022) eine offizielle Pressemitteilung zum Einsatz im Fürther Gemeindeteil Unterfarrnbach zu veröffentlichen.