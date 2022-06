Ein Mann verletzte und beleidigte mehrere Polizeibeamte am Sonntagnachmittag (26. Juni 2022) in der Fürther Innenstadt. Eine Polizeistreife ist in die Gustavstraße gerufen worden, da dort ein Mann Passanten belästigt haben soll.

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken berichtet, erteilten die alarmierten Beamten dem Mann mehrere Platzverweise, was dieser mit wüsten Beleidigungen quittierte und einen Beamten wegschubste. Schließlich musste der aggressive Mann in Gewahrsam genommen und auf die Fürther Polizeiinspektion gebracht werden.

Mann verletzt auf Fürther Polizeistation mehrere Beamten

Dort gelang es dem 48-jährigen Mann, einen Polizeibeamten derart zu stoßen, dass dieser eine Treppe hinunterfiel. Dabei zog sich der Beamte eine schwere Schulterverletzung zu, welche in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Zudem beleidigte der Angreifer die anwesenden Beamten mit Kraftausdrücken und verletzte einen weiteren Polizeibeamten leicht.

Der 48-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. Zudem wird der 48-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Vorschaubild: © fpic/Adobe Stock (Symbolbild)