Nach der Sprengung jeweils eines Geldautomaten in Fürth in Mittelfranken und in Großostheim im unterfränkischen Kreis Aschaffenburg prüft das bayerische Landeskriminalamt einen möglichen Zusammenhang. In beiden Fällen habe es sich um frei stehende Automaten gehandelt, sagte eine Sprecherin. Von den Tätern gebe es noch keine Spur.

Der Automat der Sparkasse Fürth war in der Nacht zum Dienstag (25. April 2023) gesprengt worden, der Automat der Raiffeisen-Volksbank in Großostheim in der Nacht zum Mittwoch (26. April 2023). Die Täter sollen an beiden Tatorten anschließend mit einem Auto geflohen sein. Bei der Fürther Sprengung war bisher nur von einem SUV die Rede, in Großostheim soll ein Audi gesichtet worden sein.

Wie viele Zeugen sich im Fürther Fall bereits gemeldet haben, konnte eine LKA-Sprecherin zunächst nicht sagen. Es werde noch ermittelt, auf welche Weise der Automat gesprengt wurde. Die Spurenauswertung laufe.

Ob es zudem einen Zusammenhang zu einer Automatensprenger-Bande aus den Niederlanden gibt, ist ebenfalls weiterhin offen. Die Staatsanwaltschaft Bamberg wirft der Gruppe bundesweit inzwischen mindestens 90 Straftaten. Ende Januar und vor wenigen Tagen wurden insgesamt zwölf Mitglieder der Bande festgenommen.