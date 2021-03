Schlägerei in der Fürther Innenstadt: Während einer Auseinandersetzung hat am frühen Freitagabend (05.03.2021) gegen 17 Uhr in der Gebhardtstraße ein Unbekannter einem am Boden liegenden 18-Jährigem an den Kopf getreten. Nach den Informationen der Fürther Polizei sollen bei der Schlägerei drei bislang unbekannte Männer auf das Opfer sowie seinen 17-jährigen Begleiter eingeschlagen haben.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll einer der Unbekannten mit dem Fuß gegen den am Boden liegenden 18-Jährigen eingetreten haben. Anschließend seien die drei Täter zusammen mit einem gleichaltrigen Mädchen in einem Linienbus davongefahren. Dabei handelt es sich um einen Bus der Linie 177, der die Zone Richtung Südstadt befährt.

Fürth: 18-Jähriger muss nach Tritt an den Kopf ins Krankenhaus

Die Zeugen vor Ort beschrieben alle drei Täter wie folgt:

männlich

Jugendliche im Alter zwischen 16 und 21 Jahren

einer von ihnen trug eine schwarze Jeans sowie eine auffällige schwarz-weiß karierte Jacke

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen der Polizeiinspektion Fürth brachte keinen Erfolg. Die Täter konnten unentdeckt fliehen. Aufgrund von Gesichtsverletzungen musste der 18-Jährige vom Rettungsdienst erstversorgt werden. Anschließend wurde der Mann zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht.

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat die Polizeiinspektion Fürth nun Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die drei beschriebenen Täter in Begleitung der Frau in einem Linienbus gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Unter folgender Telefonnummer können die Beamten erreicht werden: 091175905115. Letzte Woche kam es zu einer weiteren Körperverletzung in Fürth: Ein Unbekannter schlug einen Rentner im U-Bahnhof.