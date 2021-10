Fürth vor 43 Minuten

Diebstahl

Schmuck mit fünfstelligem Wert aus Juweliergeschäft gestohlen - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen unbekannte Einbrecher in ein Juweliergeschäft in der Fürther Innenstadt ein. Die Kriminalpolizei Fürth sucht Zeugen.