Corona-Ampel auf Gelb: Fürth überschreitet Corona-Warnwert

Robert Koch-Institut meldet am Mittwoch (21. Oktober 2020) 7-Tage-Inzidenz von 38,9

Ab Donnerstag (22. Oktober 2020) treten verschärfte Corona-Regeln in Fürth in Kraft

Fürth erreicht Corona-Warnstufe Gelb: Am Mittwoch (21. Oktober 2020) hat auch Fürth den Warnwert überschritten, teilt die Stadt mit. Das Robert Koch-Institut vermeldet einen Wert von 38,9. Damit müssen sich die Bürger auf Einschränkungen einstellen. Ab Donnerstag (22. Oktober 2020) gelten neue Corona-Regeln in der Stadt Fürth.

Corona in Fürth: Diese Regeln gelten ab Donnerstag

Folgende Beschränkungen treten ab Donnerstag (22. Oktober 2020) laut den Verordnungen der Bayerischen Staatsregierung automatisch in Kraft, erklärt die Stadt Fürth:

Maskenpflicht auch draußen: Auf stark frequentierten öffentlichen Plätzen, insbesondere Fußgängerzone, Fürther Freiheit, Konrad-Adenauer-Anlage, Marktplatz, Gustavstraße, Uferpromenade, Obstmarkt und Bahnhofplatz sowie auf den Grillplätzen an der Siebenbogenbrücke, Flussdreieck und Hardhöhe besteht ab Donnerstag (22. Oktober 2020) Maskenpflicht. Wichtiger Hinweis: Die Stadt Fürth erlässt am heutigen Mittwoch (21. Oktober 2020) eine Allgemeinverfügung, in der die öffentlichen Bereiche genau definiert werden und die heute noch nachgereicht wird.

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege wird am Mittwochnachmittag Fürth in die Liste der Städte mit einer 7-Tage-Inzidenz von 35 aufnehmen. Sie ist für das Inkrafttreten der oben genannten Beschränkungen ausschlaggebend. Alle Maßnahmen gelten mindestens sieben Tage. Erst wenn der Wert sechs Tage in Folge unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner fällt, springt die Corona-Ampel wieder auf Grün und die Stadt Fürth wird aus der Liste entfernt.

Fürther Oberbürgermeister erwartet weitere Verschärfung

Oberbürgermeister Thomas Jung mahnt angesichts der jüngsten Entwicklung: "So erfreulich gut die Lage bei uns im Stadtgebiet nun längere Zeit auch im Vergleich zu den Nachbarstädten war, darf aber niemand überrascht sein, dass die Zahlen jetzt auch bei uns steigen. Fürth ist keine Insel. Ich erwarte daher auch bei uns eine weitere Steigerung und die Ampelschaltung in Kürze auf Rot. Daher mein dringender Appell an alle Bürgerinnen und Bürger: Beachten Sie bitte die geltenden Regelungen, halten Sie den erforderlichen Abstand ein und tragen Sie einen Mund- und Nasenschutz. Ich bin hoffnungsvoll, dass wir mit diesen eher geringen Einschränkungen Schlimmeres verhindern und die wichtigen Bereiche wie Schulen, Kitas, Handel und Industrie am Laufen halten können."

Aktuell gelten fünf Regionen in Franken als Risikogebiete: Hier gilt Warnstufe Rot.