Fürth vor 22 Minuten

Unfall

Tragischer Unfall am Bahngleis: 14-Jähriger von Zug erfasst und tödlich verletzt

An einem Bahngleis in Fürth wurde am Freitag ein 14-Jähriger von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.