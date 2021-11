Fürth: Bewohner aus Altenheim wird vermisst

Suchaktion bei Nacht mit Hubschrauber und Hunden

Streifen fahren Kontaktadressen an

Am Sonntagabend (21. November 2021) verschwand ein Bewohner des Altenheims "Haus Maximilian" in der Nürnberger Straße in Fürth. Noch in der Nacht startete die Polizei eine Suchaktion, bei der ein Hubschrauber sowie Polizeihunde im Einsatz waren, erklärt Michel Petzold, Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken, inFranken.de.

Fürth: Suchaktion nach Altenheim-Bewohner wird fortgesetzt

Gefunden wurde der Senior in der Nacht nicht. "Es ist nicht auszuschließen, dass der Mann medizinische Hilfe benötigt", so Petzold. Dennoch sei es unwahrscheinlich, dass der vermisste 69-Jährige ein medizinischer Notfall sei oder in Lebensgefahr schwebe.

Entsprechend werde die Suche heute von den Streifen fortgesetzt, die auch Kontaktadressen des Altenheim-Bewohners anfahren.