Streit in Fürther Disco endet blutig: Nach einer Auseinandersetzung in der Fürther Innenstadt am frühen Samstagmorgen (16. Juli) soll ein 16-Jähriger einen 18-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Attackierte wurde gegen 3.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz in der Fürther Gebhardstraße aufgefunden und umgehend in ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, konnte der Tatverdächtige nach eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen noch in der Nacht festgenommen werden. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei übernahm noch in den Morgenstunden die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Geschehens.

Messer-Attacke in Fürth: 16-Jähriger der versuchten Tötung verdächtigt

Im Verlauf der Ermittlungen ergaben sich Hinweise, wonach der 18-Jährige in einer Diskothek in der Gebhardstraße mit dem 16-Jährigen und weiteren Personen in Streit geriet, berichtet die Polizei weiter. Die Streitigkeit entwickelte sich offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Fortgang der 16-Jährige möglicherweise seinen Kontrahenten mit einem Messer schwer verletzte.

Der Jugendliche muss sich nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts strafrechtlich verantworten. Er wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die Fürther Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche das Geschehen oder die Streitigkeit beobachtet haben, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Sophia Kembowski